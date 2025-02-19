İstanbul'da kar alarmı: Bakanlıktan havalimanlarına ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında beklenen kar yağışları ve buzlanma riskine karşılık havalimanlarında alınan önlemleri açıkladı. DHA'nın haberine göre; Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞ İPTALLERİ

"İstanbul'da 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında beklenen kar yağışları ve buzlanma riskine karşılık İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı kriz merkezlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısı gerçekleştirilerek gerekli önlemler alınmıştır.

İstanbul Havalimanı'nda: 19 Şubat Çarşamba günü yüzde 15'e kadar, 21 Şubat Cuma günü ise yüzde 20 kapasite azaltılmasına karar verilmiştir.

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Türk Hava Yolları'nın günlük ortalama 1000 uçuş gerçekleştirdiği göz önünde bulundurulduğunda, 19 Şubat 2025 tarihinde yaklaşık 150 uçuşunun; 21 Şubat 2025 tarihinde ise yaklaşık 200 uçuşunun iptal edileceği öngörülmektedir. Bu sayılar anlık gerçekleşen ve güncellenen meteorolojik koşullara göre kesinlik kazanacaktır."

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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞ İPTALLERİ

"Sabiha Gökçen Havaliman'ında: 19 Şubat Çarşamba günü için uçuşlar ile ilişkili olarak uçuş iptalinin gerekli olmadığı değerlendirilmiştir.

20 Şubat Perşembe günündeki uçuşlar değerlendirilmiş olup ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Pegasus tarafından 46 uçuş, Ajet tarafından 22 uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir.

21 Şubat Cuma günündeki uçuşlar değerlendirilmiş olup ilişkili tüm gün uçuşları için tedbiren yüzde 15 oranında uçuş iptali yapılmasına, bu kapsamda Pegasus tarafından 68 uçuş, Ajet tarafından 34 uçuş iptali yapılmasına karar verilmiştir.

Her iki havalimanı içinde uçuş ekiplerinin uçuş programları işletmeler tarafından gözden geçirilmiş olup kritik mesaisi olan ekiplerde düzenlemeler yapılmıştır.

Uçuş ekiplerindeki nöbetçi sayıları gözden geçirilmiş, gerekli takviyeler işletmeler tarafından yapılmaktadır."

*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.