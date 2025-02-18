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        Haberler Gündem Güncel THY bazı uçuşları iptal etti | Son dakika haberleri

        THY bazı uçuşları iptal etti

        İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle THY, İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarını iptal etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:53
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        THY bazı uçuşları iptal etti
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        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, X hesabından açıklama yaptı:

        Değerli Yolcularımız,

        İstanbul’da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir.

        Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.

        UÇUŞ SEFERLERİNİ SORGULAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYIN

        https://www.turkishairlines.com/tr-tr/istanbulda-yasanan-hava-muhalefeti/

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