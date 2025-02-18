THY bazı uçuşları iptal etti | Son dakika haberleri

THY bazı uçuşları iptal etti | Son dakika haberleri

THY bazı uçuşları iptal etti İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle THY, İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarını iptal etti

Habertürk Giriş: 18.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 18.02.2025 - 22:53 facebook

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