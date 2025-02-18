Kırklareli'nde uyuşturucuyu sobada imha etmek isteyen 2 zanlı yakalandı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 355 lira ele geçirildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.B. ve O.B'nin evine operasyon düzenlendi. Polisi fark eden şüpheliler uyuşturucu maddeyi sobaya atarak imha etmeye çalıştı.

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