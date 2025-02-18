ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere Riyad'da başladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD'nin Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Kellogg ile bir araya geldi.

Görüşmelerde ana gündem maddesi Rusya-ABD ilişkileri ve Ukrayna. Ancak Ukrayna tarafı, görüşmelerde yer almıyor.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin sonunda Rus heyetinin basın toplantısı yapması bekleniyor.

Ukrayna lideri Zelenskiy, bugün başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yapacak.