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        Haberler Dünya Son dakika: ABD ve Rusya görüşmesi başladı: Konu Ukrayna ve normalleşme | Dış Haberler

        ABD ve Rusya görüşmesi başladı: Konu Ukrayna ve normalleşme

        ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 10:43 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:06
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        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
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        ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere Riyad'da başladı.

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD'nin Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Kellogg ile bir araya geldi.

        Görüşmelerde ana gündem maddesi Rusya-ABD ilişkileri ve Ukrayna. Ancak Ukrayna tarafı, görüşmelerde yer almıyor.

        Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin sonunda Rus heyetinin basın toplantısı yapması bekleniyor.

        Ukrayna lideri Zelenskiy, bugün başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yapacak.

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