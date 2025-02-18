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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sosyal medya fenomeni Gizem Özmen kazada öldü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, emniyet şeridindeki tankere çarpan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişiden birinin, 24 yaşındaki Gizem Özmen olduğu ortaya çıktı. Özmen'in, bilinen bir sosyal medya platformunda 'Lavinia Özmen' adıyla fenomen olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:39
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        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
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        Manisa'da kaza, 15 Şubat'ta saat 09.00 sıralarında Kırkağaç ilçesinde, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi.

        PARK HALİNDEKİ TANKERE ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre Mehmet Ensar Özden yönetimindeki otomobil, Kırkağaç gişeleri yakınlarında emniyet şeridinde park halinde olan tankere çarptı.

        İKİSİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Mehmet Ensar Özden ile yanındaki Gizem Özmen'in (24) öldüğü belirlendi.

        TANKER ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Tanker şoförü gözaltına alınırken, Gizem Özmen'in sosyal medya platformlarından birinde, 'Lavinia Özmen' olarak tanınan fenomen olduğu ortaya çıktı.

        FENOMEN GİZEM İZMİR'DE UĞURLANDI

        Sürücü Özden'in cenazesi önceki gün memleketi İstanbul'a, Gizem Özmen'in cenazesi ise İzmir'in Urla ilçesine gönderilip, toprağa verildi.

        'SESSİZ SAVAŞLARIN SESİ LAVİNİA'

        Sosyal medya platformunda, geçen yıl 'travma kasesi' notunu düştüğü bir çocukluk fotoğrafıyla yaşadığı zor günleri anlatan Gizem Özmen, fenomen haline geldi.

        Yaşadıklarını paylaşarak benzer durumdaki kadınlara destek olmayı amaçladığını belirten Özmen'in Instagram'da 22 bin, TikTok'ta 155 bin takipçi oldu. Özmen, son dönemde takipçilerinin hikayelerini anonim olarak yayınlıyor ve kendisini 'Sessiz Savaşların Sesi Lavinia' lakabıyla tanıtıyordu.

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        #Gizem Özmen
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