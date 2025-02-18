Manisa'da kaza, 15 Şubat'ta saat 09.00 sıralarında Kırkağaç ilçesinde, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Mehmet Ensar Özden yönetimindeki otomobil, Kırkağaç gişeleri yakınlarında emniyet şeridinde park halinde olan tankere çarptı.

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Mehmet Ensar Özden ile yanındaki Gizem Özmen'in (24) öldüğü belirlendi.

Tanker şoförü gözaltına alınırken, Gizem Özmen'in sosyal medya platformlarından birinde, 'Lavinia Özmen' olarak tanınan fenomen olduğu ortaya çıktı.

'SESSİZ SAVAŞLARIN SESİ LAVİNİA'

Sosyal medya platformunda, geçen yıl 'travma kasesi' notunu düştüğü bir çocukluk fotoğrafıyla yaşadığı zor günleri anlatan Gizem Özmen, fenomen haline geldi.

Yaşadıklarını paylaşarak benzer durumdaki kadınlara destek olmayı amaçladığını belirten Özmen'in Instagram'da 22 bin, TikTok'ta 155 bin takipçi oldu. Özmen, son dönemde takipçilerinin hikayelerini anonim olarak yayınlıyor ve kendisini 'Sessiz Savaşların Sesi Lavinia' lakabıyla tanıtıyordu.