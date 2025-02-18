Dünya Mutluluk Raporu açıklandı: Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün yayımladığı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2023 yılında yüzde 52,7 iken 2024 yılında 3,1 puan azalarak yüzde 49,6 oldu.

Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2023 yılında yüzde 13,7 iken 2024 yılında 0,8 puan artarak yüzde 14,5 olarak gerçekleşti.

DÜNYADA NASIL?

Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi, Gallup ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından ortak olarak hazırlanan ve son olarak 2024'te yayımlanan Dünya Mutluluk Raporu'na göre ise dünya çapında gençler arasında mutluluk seviyelerinin düştüğü vurgulanırken, yaşlı nüfusun gençlere kıyasla daha yüksek mutluluk seviyelerine sahip olduğu ortaya çıktı. Özellikle bazı ülkelerde gençlerin mutluluk seviyelerindeki düşüş 'dikkat çekici' olarak tanımlandı.

Haberturk.com'da yer alan habere göre listedeki mutluluk sıralamasında Türkiye genelde 98. sırada yer aldı. Raporda, yaş gruplarına göre mutluluk seviyeleri de incelenirken, Türkiye'de 30 yaş altı gençler arasında mutluluk seviyesi düşük olup, bu grupta Türkiye 101. sırada yer aldı. 60 yaş ve üzeri kişilerde ise Türkiye 92. sırada yer buldu.

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İLK SIRA BİR KEZ DAHA FİNLANDİYA'NIN

COVID-19 döneminden bu yana liste genel hatlarıyla aynı ilerlerken, Finlandiya her zaman olduğu gibi bu sene de mutluluk listesinin ilk sırasındaki yerini korudu. İkinci sıra ise Danimarka yer aldı. Raporda dikkat çeken bir detay ise tüm İskandinav ülkelerinin ilk 10'da yer alması oldu. Bununla beraber Avustralya ve Hollanda dışında ilk 10'un tamamı nüfusu 15 milyonun altında iken

ilk yirmide sadece Kanada ve Birleşik Krallık 30 milyonun üzerinde nüfusa sahip durumda bulunuyor.

Listede ilk 10'dan sonra gelen ülkelerde ise önceki yıllara göre farklılık hakim. Özellikle Çekya, Litvanya ve Slovenya gibi Doğu Avrupa ülkelerinde mutluluk artarken, ABD ve Almanya gibi ülkeler düştü. ABD ve Almanya geçen sene sırasıyla 15 ve 16. sıradayken, bu yıl 23 ve 24. sıraya düştü.

GENÇLERİN VE YAŞLILARIN SIRALAMASI FARKLI

Sıralamalar gençler ve yaşlılar için çok farklı sonuçlara yer veriyor.

ABD ve Kanada'da 60 yaş ve üzeri 30'un altındakilere kıyasla daha yüksek görünürken, özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da ise bunun tam tersi geçerli görünüyor.