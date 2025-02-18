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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünya Mutluluk Raporu açıklandı: Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz - İş-Yaşam Haberleri

        Dünya Mutluluk Raporu açıklandı: Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz

        Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi, Gallup ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ortaklığı ile hazırlanan 2024 Dünya Mutluluk Raporu açıklandı. Listeye göre mutluluk sıralamasında Türkiye; genelde 98. sırada yer alırken, 30 yaş altında 101, 60 yaş üzerinde ise 92. sırada yer aldı. Savaştaki Rusya ile Ukrayna ve ekonomik krizdeki Arjantin, her iki kategoride de Türkiye'den üst sıralarda yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:10
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        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
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        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün yayımladığı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2023 yılında yüzde 52,7 iken 2024 yılında 3,1 puan azalarak yüzde 49,6 oldu.

        Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2023 yılında yüzde 13,7 iken 2024 yılında 0,8 puan artarak yüzde 14,5 olarak gerçekleşti.

        DÜNYADA NASIL?

        Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi, Gallup ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından ortak olarak hazırlanan ve son olarak 2024'te yayımlanan Dünya Mutluluk Raporu'na göre ise dünya çapında gençler arasında mutluluk seviyelerinin düştüğü vurgulanırken, yaşlı nüfusun gençlere kıyasla daha yüksek mutluluk seviyelerine sahip olduğu ortaya çıktı. Özellikle bazı ülkelerde gençlerin mutluluk seviyelerindeki düşüş 'dikkat çekici' olarak tanımlandı.

        Haberturk.com'da yer alan habere göre listedeki mutluluk sıralamasında Türkiye genelde 98. sırada yer aldı. Raporda, yaş gruplarına göre mutluluk seviyeleri de incelenirken, Türkiye'de 30 yaş altı gençler arasında mutluluk seviyesi düşük olup, bu grupta Türkiye 101. sırada yer aldı. 60 yaş ve üzeri kişilerde ise Türkiye 92. sırada yer buldu.

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        İLK SIRA BİR KEZ DAHA FİNLANDİYA'NIN

        COVID-19 döneminden bu yana liste genel hatlarıyla aynı ilerlerken, Finlandiya her zaman olduğu gibi bu sene de mutluluk listesinin ilk sırasındaki yerini korudu. İkinci sıra ise Danimarka yer aldı. Raporda dikkat çeken bir detay ise tüm İskandinav ülkelerinin ilk 10'da yer alması oldu. Bununla beraber Avustralya ve Hollanda dışında ilk 10'un tamamı nüfusu 15 milyonun altında iken

        ilk yirmide sadece Kanada ve Birleşik Krallık 30 milyonun üzerinde nüfusa sahip durumda bulunuyor.

        Listede ilk 10'dan sonra gelen ülkelerde ise önceki yıllara göre farklılık hakim. Özellikle Çekya, Litvanya ve Slovenya gibi Doğu Avrupa ülkelerinde mutluluk artarken, ABD ve Almanya gibi ülkeler düştü. ABD ve Almanya geçen sene sırasıyla 15 ve 16. sıradayken, bu yıl 23 ve 24. sıraya düştü.

        GENÇLERİN VE YAŞLILARIN SIRALAMASI FARKLI

        Sıralamalar gençler ve yaşlılar için çok farklı sonuçlara yer veriyor.

        ABD ve Kanada'da 60 yaş ve üzeri 30'un altındakilere kıyasla daha yüksek görünürken, özellikle Orta ve Doğu Avrupa'da ise bunun tam tersi geçerli görünüyor.

        GENÇ MUTLULUĞUNDA TÜRKİYE 101. SIRADA

        Listeye göre gençlerin mutluluğunda Litvanya, İsrail ve Sırbistan ilk üçte yer alırken, onu sırasıyla İzlanda, Danimarka ve Lüksembug takip etti.

        Türkiye ise gençlerin mutluluğunda 101. sırada yer aldı.

        Raporda Türkiye'de gençlerin mutluluk seviyesinin düşük olması, sosyal ve ekonomik nedenlerden kaynaklı olarak yorumlandı.

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