Vize Kaymakamı Kemal Balaban, okul ziyaretlerinde bulundu.

Arife Bekir Uğurlu İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Anadolu Lisesini ziyaret eden Balaban, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında okul yöneticilerinden bilgi alan Balaban, daha sonra öğretmenlerin istediklerini dinledi.

- Gebe okulu kayıtları başladı

Kırklareli'nde anne adayları için açılacak gebe okulu kayıtları başladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, gebe okuluna katılmak isteyen anne adaylarının kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Eğitimlerin 24-27 Şubat tarihlerinde düzenleneceği kaydedildi.