        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, kadın basketbolcularla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 10:49 Güncelleme: 03.01.2026 - 10:49
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Takımı sporcularıyla bir araya geldi.

        Vali Turan, kadın basketbol takımını valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kenti en iyi şekilde temsil eden sporculara teşekkür etti.

        Takımın bu sezon şampiyon olacağına inandığını vurgulayan Turan, bu konuda ellerinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

        Turan, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını ifade ederek, Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Takımına başarı diledi.

        Ziyarette, Kırklareli Belediye Başkan vekili Kürşad Yamaner de katıldı.

