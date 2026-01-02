Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, yeni yıl ziyaretlerinde bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yeni yıl ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 12:42 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, yeni yıl ziyaretlerinde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yeni yıl ziyaretlerinde bulundu.

        Bulut, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret edip, görevli personelle sohbet etti.

        Çalışanların yeni yılını kutlayan Bulut, ardından Şehit Hayrettin Yesin Polis Merkezi Amirliğini ziyaret etti.

        Asayiş Şube Müdürü Murat Hallumoğlu'ndan çalışmaları hakkında bilgi alan Bulut, vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yapan polis ekiplerine teşekkür etti.

        Bulut, jandarma ve polis uygulama noktalarını da ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tanık olarak dinlenecek
        Tanık olarak dinlenecek
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, Demirköy'de muhtarlarla bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan, Demirköy'de muhtarlarla bir araya geldi
        Yargıtay'dan kamulaştırma davasında emsal karar Kamulaştırma bedeline yalnı...
        Yargıtay'dan kamulaştırma davasında emsal karar Kamulaştırma bedeline yalnı...
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        TOKİ 500 bin konut projesinde Kırklareli'nin kura çekimi 18 Şubat'ta yapıla...
        TOKİ 500 bin konut projesinde Kırklareli'nin kura çekimi 18 Şubat'ta yapıla...
        Şehir trafiğini rahatlatacak karar: Zorunlu tır parkı uygulaması başladı
        Şehir trafiğini rahatlatacak karar: Zorunlu tır parkı uygulaması başladı