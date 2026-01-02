Kırklareli Valisi Turan, Demirköy'de muhtarlarla bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Demirköy ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Turan, Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların taleplerini dinledi.
Kurum müdürleri, altyapı, tarımsal üretim, güvenlik, eğitim, sağlık, turizm, sulama, dere ıslahı, sahipsiz sokak hayvanları, düzensiz göçle mücadele ve sosyal hizmetler gibi konularda muhtarlara bilgi verdi.
Turan, muhtarlara çalışmalarında başarı diledi.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.
