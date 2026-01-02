Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 13:38 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:38
        Edirne ve Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli'nde de güvenlik güçleri Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

        İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

