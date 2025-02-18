Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Polis, uyuşturucuyu yanan sobadan aldı

        KIRKLARELİ'deuyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda polisi fark eden 2 şüpheli, ellerindeki uyuşturucuyu yanan sobanın içine atıp yakmak istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:36 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis, uyuşturucuyu yanan sobadan aldı
        ABONE OL

        KIRKLARELİ'deuyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda polisi fark eden 2 şüpheli, ellerindeki uyuşturucuyu yanan sobanın içine atıp yakmak istedi. Polis, yanan sobanın içine eline sokarak uyuşturucuyu çıkardı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.B. ve O.B.'nin evine operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören şüpheliler, uyuşturucuyu yanan sobanın içine atıp yakmak istedi. Durumu fark eden bir polis, elini yanan sobanın içine sokarak uyuşturucuyu çıkardı. Evde sobadan çıkarılan uyuşturucuda olmak üzere 63,56 gram bonzai, uyuşturucu paketlemek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 2 paket peçete kağıt, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 355 TL ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, O.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, öğrenci yurdunda incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, öğrenci yurdunda incelemede bulundu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde bir haftada 67 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 67 düzensiz göçmen yakalandı
        Karla kaplanan Yıldız Dağları havadan görüntülendi
        Karla kaplanan Yıldız Dağları havadan görüntülendi