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        Karla kaplanan Yıldız Dağları havadan görüntülendi

        Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nda kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:40 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:05
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        Karla kaplanan Yıldız Dağları havadan görüntülendi
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        Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nda kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi.

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alan beyaza büründü.

        Istranca Ormanları'nı da içinde barındıran 1031 rakımlı Yıldız Dağları'nda kar yağışı ve zaman zaman etkili olan sis nedeniyle güzel görüntü oluştu.

        AA ekibi, Yıldız Dağları'nda oluşan manzarayı dronla görüntüledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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