Karla kaplanan Yıldız Dağları havadan görüntülendi

Istranca Ormanları'nı da içinde barındıran 1031 rakımlı Yıldız Dağları'nda kar yağışı ve zaman zaman etkili olan sis nedeniyle güzel görüntü oluştu.

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