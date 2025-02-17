Karla kaplanan Yıldız Dağları havadan görüntülendi
Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nda kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi.
Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları'nda kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından ormanlık alan beyaza büründü.
Istranca Ormanları'nı da içinde barındıran 1031 rakımlı Yıldız Dağları'nda kar yağışı ve zaman zaman etkili olan sis nedeniyle güzel görüntü oluştu.
AA ekibi, Yıldız Dağları'nda oluşan manzarayı dronla görüntüledi.
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