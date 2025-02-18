Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, şehit ailelerini ziyaret etti.

Orhan, şehit jandarma yarbay Rasim Sayın ile şehit binbaşı Ümit Çelik'in ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Şehit aileleri ile sohbet eden Orhan, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere ulaştığını söyledi.

Orhan, şehit ve gazilerin hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

- Öğrencilere su ve gıda eğitimi verildi

Vize ilçesinde öğrencilere su ve gıda eğitimi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu ve personeli, Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrencilere su ve gıda konusunda bilgi verdi.

Gürsu, gıda ve suyun dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

Dünyanın su kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Gürsu, Türkiye'nin de su zengini bir ülke olmadığını kaydetti.

Gıdanın da önemine değinen Gürsu, gıda ve suyun israf edilmemesi gerektiğini vurguladı.

- İngilizce kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce İngilizce kursu açılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 3 Mart-22 Nisan tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.