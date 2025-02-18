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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:56 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:56
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Orhan, şehit jandarma yarbay Rasim Sayın ile şehit binbaşı Ümit Çelik'in ailelerine ziyaret gerçekleştirdi.

        Şehit aileleri ile sohbet eden Orhan, bu ülkenin şehit ve gazilerin mücadelesi ile bugünlere ulaştığını söyledi.

        Orhan, şehit ve gazilerin hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

        - Öğrencilere su ve gıda eğitimi verildi

        Vize ilçesinde öğrencilere su ve gıda eğitimi verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu ve personeli, Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrencilere su ve gıda konusunda bilgi verdi.

        Gürsu, gıda ve suyun dikkatli kullanılması gerektiğini söyledi.

        Dünyanın su kriziyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Gürsu, Türkiye'nin de su zengini bir ülke olmadığını kaydetti.

        Gıdanın da önemine değinen Gürsu, gıda ve suyun israf edilmemesi gerektiğini vurguladı.

        - İngilizce kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce İngilizce kursu açılacak.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

        Kursun 3 Mart-22 Nisan tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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