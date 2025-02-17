"Hürrem" ile başlayan hayvan sevgisiyle hayatını sahipsiz hayvanların bakımına adadı

UFUK ERTOP - Kırklareli'nde yaşayan Emel Onay, 20 yıl önce sahiplenerek "Hürrem" adını verdiği sokak kedisiyle artan hayvan sevgisi sayesinde hayatını sahipsiz hayvanların bakımına adadı.

Onay, İstanbul'da 20 yıl önce rastladığı bakıma muhtaç kediyi sahiplenerek "Hürrem" adını verdi, ardından evinde birkaç kedi daha beslemeye başladı.

İstanbul'da çeşitli hayvan koruma dernekleriyle işbirliğinde sahipsiz hayvanları besleyip ve bakımlarını yapan Onay, özel sektörden emekli olduktan sonra memleketi Kırklareli'ne yerleşti.

Bakımını üstlendiği kedi ve köpek sayısı her geçen gün artan Onay, daha sonra Karahıdır Mahallesi'nde bahçeli müstakil bir ev satın alarak buraya taşındı.

Evinin kapılarını tamamen sahipsiz hayvanlara açan Onay, 3'ü kör, 2'si felçli 14 kedi ile 1'i kör 9 köpeğe evinde bakıyor.

- "Hürrem ile başlayan serüven yıllardır devam ediyor"

Onay, AA muhabirine, 20 yıldır sahipsiz hayvanlara gönüllü bakıcılık yaptığını söyledi.

İstanbul'da üşümüş bir kediyle başlayan hayvan sevgisinin her geçen gün artarak devam ettiğini ifade eden Onay, hayatını sahipsiz hayvanlara adadığını belirtti.

İlk kedisi Hürrem'i kucağına aldığında çok sevindiğini ve mutlu olduğunu anlatan Onay, "Çok sevindim ve 'sen benim nasibimsin gel' dedim, böyle başladı hikayemiz. Bir süre sonra Hürrem'i kaybettim ama hayvanlara olan sevgim artarak devam etti." dedi.

Sahipsiz hayvanlarla bir araya gelmeye başladıktan sonra hayatında büyük değişiklikler olduğunu dile getiren Onay, az ve öz bir insan olmayı ve sabretmeyi öğrendiğini kaydetti.

Evinin kapılarını sahipsiz hayvanlara açtığını belirten Onay, "Çok kediyle uğraşmak çok zor oluyor. Onların temizliğinin yapılması gerekiyor. Hem maddi hem de manevi olarak zor oluyor, zaman açısından çok uğraşıyorsunuz ama sonrasında onlar size mutluluk ve bereketle dönüyor, onu hissediyorsunuz hayatınızda." diye konuştu.