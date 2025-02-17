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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerine kar yağıyor

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:44
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerine kar yağıyor
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

        Yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede çalışma yürütüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla hafta boyu sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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