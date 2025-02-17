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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Uzaklaştırma' süresi bitti... Tuğba'yı sokakta defalarca bıçakladı! | Son dakika haberleri

        'Uzaklaştırma' süresi bitti... Tuğba'yı sokakta defalarca bıçakladı!

        İstanbul'da, 37 yaşındaki Tuğba A., daha önce 'uzaklaştırma' kararı aldırdığı eski eşi Mustafa S., tarafından sokakta defalarca bıçaklandı. Zanlı, polis tarafından yakalanıp tutuklanırken, Tuğba A.'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.02.2025 - 07:55 Güncelleme: 17.02.2025 - 07:55
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        'Uzaklaştırma' süresi bitti... Tuğba'yı sokakta defalarca bıçakladı!
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        İstanbul Pendik'te olay, Esenyalı Mahallesi Sinem Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. ayrıldığı 37 yaşındaki eski eşi Tuğba A.'yla tartıştıktan sonra sokakta bıçakla yaraladı.

        KADIN AĞIR YARALANDI

        AA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna birçok bıçak darbesi alan Tuğba A., ağır yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadın yoğun bakım servisine alındı.

        ZANLI SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

        Polis ekipleri, olay sonrası kaçan zanlı Mustafa A.'yı olayda kullandığı bıçakla yakaladı. O anlar çevredeki vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

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        'UZAKLAŞTIRMA' KARARI ALDIRMIŞ

        Eski eş Mustafa S. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı çıktığı ve karar süresinin dolmasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

        ESKİ KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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