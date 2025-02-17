'Uzaklaştırma' süresi bitti... Tuğba'yı sokakta defalarca bıçakladı!

İstanbul Pendik'te olay, Esenyalı Mahallesi Sinem Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. ayrıldığı 37 yaşındaki eski eşi Tuğba A.'yla tartıştıktan sonra sokakta bıçakla yaraladı.

KADIN AĞIR YARALANDI

AA ve İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna birçok bıçak darbesi alan Tuğba A., ağır yaralı olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadın yoğun bakım servisine alındı.