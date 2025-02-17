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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Küçük çocuk buz tutan gölette yürümek istedi! Ölüme gidiş | Son dakika haberleri

        Küçük çocuk buz tutan gölette yürümek istedi! Ölüme gidiş!

        Konya'da, yürek yakan bir olay yaşandı. Buz tutmuş Davras Göleti üzerinde yürümek isteyen 15 yaşındaki İsmail Yaşar Ordu, buzun bir anda kırılması sonucu gölete düştü. Vatandaşlar tarafından iple göletten çıkartılan küçük çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 08:16 Güncelleme: 17.02.2025 - 08:17
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        Küçük çocuğun buz tutan gölette ölüm yürüyüşü!
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        Konya'da olay, Doğanhisar ilçesindeki Davras Göleti'nde meydana geldi. Davras Mahallesi'ndeki buz tutan göletin üzerinde yürümek isteyen İsmail Yaşar Ordu (15), buzun kırılması sonucu bir anda gölete düştü.

        SUDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

        AA'daki habere göre durumu fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkarmak için bir süre uğraştı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Vatandaşların ip yardımıyla sudan çıkardığı Ordu'ya müdahale için olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Acı haberi alan çocuğun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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