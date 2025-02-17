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        Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Babaeski ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 09:39 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:01
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        Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Babaeski ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Nadırlı köyünde M.Z'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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