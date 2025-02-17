Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu! Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Halk TV iddianamesi hazırlandı. Halk TV çalışanı Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'a "Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, yargı görevini yapanı etkileme, kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamasıyla 6 yıldan 14 yıla, soruşturma kapsamında tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'e, "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, yargı görevini yapanı etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

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