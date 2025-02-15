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        Kırklareli'nde otluk alandan ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde otluk alanda başlayıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 18:25 Güncelleme: 15.02.2025 - 18:25
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        Kırklareli'nde otluk alandan ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nde otluk alanda başlayıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kavaklı beldesi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede yayılarak ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, Orman İşletme Müdürlüğü ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yönlendirildi.

        Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında 200 dekar otluk ve ağaçlık alan zarar gördü.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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