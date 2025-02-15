Kırklareli'nde otluk alandan ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Kavaklı beldesi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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