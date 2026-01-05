Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        AK Parti'nin Kırklareli'ndeki üye sayısı 40 bin 97'ye yükseldi

        AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Kırklareli'nde üye sayılarının 40 bin 97'ye ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:16 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:16
        AK Parti'nin Kırklareli'ndeki üye sayısı 40 bin 97'ye yükseldi
        AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Kırklareli'nde üye sayılarının 40 bin 97'ye ulaştığını bildirdi.

        Dağtaş, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 11 milyon 543 bin 301 üyeye ulaşarak yeni bir rekora imza attığını hatırlattı.

        Üye sayılarındaki artışın, Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut göstergesi olduğunu belirten Dağtaş, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas aldığını ifade etti.

        Karar süreçlerinin sahadan alınan talep ve beklentiler doğrultusunda şekillendirildiğini aktaran Dağtaş, şunları kaydetti:

        "Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil, milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür.

        Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil, bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır."

        Üye artışına Kırklareli nezdinde önemli katkı sunduklarını dile getiren Dağtaş, 35 bin 500 olan üye sayısını, teşkilatın azimli ve gayretli çalışmalarıyla 4 bin 597 yeni üye kazanarak 40 bin 97'ye çıkardıklarını bildirdi.

        Kırklareli'nde 40 bin barajının aşıldığını vurgulayan Dağtaş, çalışmalarda emeği geçen tüm parti teşkilatına teşekkür etti.

        Açıklamada, Kadın Kolları Başkanı Canan Genim, Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya, Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Gürbay ve partililer de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

