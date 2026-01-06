Habertürk
        Kırklareli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

        Kırklareli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

        Kırklareli Valiliği yarın kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

        Giriş: 06.01.2026 - 16:08 Güncelleme: 06.01.2026 - 16:08
        Kırklareli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Kırklareli Valiliği yarın kentte kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, etkili olması beklenen rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

        Açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

        Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

