        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde sağlık personeline yapay zeka eğitimi verilmeye başlandı

        Kırklareli'nde sağlık personeline yönelik yapay zeka eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 15:34 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:34
        İl Sağlık Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde hazırlanan eğitim programı kapsamında, 220 sağlık personeline yapay zeka eğitimi verilmeye başlandı.

        İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde personele yapay zeka, sağlıkta yapay zeka kullanım alanları, dijital dönüşüm ve dijital okuryazarlık gibi konularda bilgi verilecek.

        İki grup halinde verilecek eğitimlerin ilkine 110 sağlık personeli katıldı.

        Eğitim programında konuşan İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, dünyada sağlık sektörünün dijitalleşme ve yapay zeka teknolojileriyle çok hızlı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi.

        Yapay zekanın artık her alanda ön plana çıktığını vurgulayan Cerit, "Sağlık hizmetlerinde yalnızca bilgiye sahip olmak değil, bu bilgiyi doğru analiz edebilmek, veriye dayalı kararlar alabilmek ve teknolojiyi insan odaklı bir şekilde kullanabilmek büyük önem taşımaktadır." dedi.

        Nüfusun yaşlanmasıyla sağlık harcamalarının arttığını, kronik hastalıkların yaygınlaştığını ve buna bağlı yükün ağırlaştığını ifade eden Cerit, bu nedenle yapay zeka sistemlerinin sağlık alanında önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

        Sağlık Bakanlığının, teknolojiyi sağlık hizmetlerine entegre ederek hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Cerit, şunları söyledi:

        "Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu dönüşümün gerisinde kalan değil, değişimi anlayan, yöneten ve sahaya doğru şekilde yansıtan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Bu eğitimle sağlık, idari ve teknik personelimizin yapay zeka teknolojileri konusunda farkındalığını artırmayı, dijital okuryazarlık düzeyini güçlendirmeyi ve sağlık hizmetlerimizin kalitesini geleceğe taşıyacak bir altyapı oluşturmayı amaçlıyoruz.

        Program yalnızca teknik bir eğitim değil, aynı zamanda etik, veri güvenliği, hasta mahremiyeti ve insan odaklı teknoloji kullanımı gibi önemli başlıkları da içeren bütüncül bir yaklaşıma sahiptir. Yapay zekayı bir amaç değil, sağlık hizmetlerini daha nitelikli, erişilebilir ve güvenli hale getiren bir araç olarak ele alıyoruz."

        Konuşmaların ardından eğitmen Batuhan Bilgin Ödün tarafından sağlık personeline eğitim verildi.

