Kırklareli İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları başladı.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, aralık ayı son birleşimine ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Meclisin Denetim Komisyonu'nda 3 ay süreyle görev alacak üye seçimi yapıldı. Meclis üyeleri Emin Sertkaya, Nilüfer Erol, Arif Akdoğan ve Yasin Kahraman 25'er oy alarak Denetim Komisyonu'na seçildi.

İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi ile Cazibe Merkezi Konferans Salonu'nun 2026 yılı kira ücretlerinin güncellemesine ilişkin gündem maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Toplantıda, kent merkezi, Pınarhisar, Pehlivanköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütelli Heyeti'nde görev alacak hayırsever vatandaşlar belirlendi.

