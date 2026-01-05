Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 15:58 Güncelleme: 05.01.2026 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli İl Genel Meclisi ocak ayı toplantıları başladı.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, aralık ayı son birleşimine ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

        Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

        Meclisin Denetim Komisyonu'nda 3 ay süreyle görev alacak üye seçimi yapıldı. Meclis üyeleri Emin Sertkaya, Nilüfer Erol, Arif Akdoğan ve Yasin Kahraman 25'er oy alarak Denetim Komisyonu'na seçildi.

        İl Özel İdaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi ile Cazibe Merkezi Konferans Salonu'nun 2026 yılı kira ücretlerinin güncellemesine ilişkin gündem maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

        Toplantıda, kent merkezi, Pınarhisar, Pehlivanköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütelli Heyeti'nde görev alacak hayırsever vatandaşlar belirlendi.

        - Kırklareli'nde okul sporları hentbol müsabakaları başladı

        Kırklareli'nde okul sporları hentbol yıldız erkekler ve yıldız kızlar grup müsabakaları başladı.

        Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Kırklareli Spor Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, müsabakalara 20 takımın katıldığını söyledi.

        Bu tür müsabakaların önemli olduğunu ifade eden Babuşcu, mücadele edecek sporculara başarı diledi.

        Babuşcu, sporun öğrenciler için eğitim hayatlarında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından müsabakalar başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        AK Parti'nin Kırklareli'ndeki üye sayısı 40 bin 97'ye yükseldi
        AK Parti'nin Kırklareli'ndeki üye sayısı 40 bin 97'ye yükseldi
        Kırklareli'nde gıda güvenliği için denetimler sürüyor
        Kırklareli'nde gıda güvenliği için denetimler sürüyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı
        Kırklareli Valisi Turan, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı
        Kırklareli'nde 'durgun sulardan geçiş eğitimi' yapıldı
        Kırklareli'nde 'durgun sulardan geçiş eğitimi' yapıldı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı