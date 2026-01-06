Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Kırklareli Belediye Meclisinin ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediyede yapıldı.

Bulut, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, şubat ayında başlaması planlanan altyapı çalışmasına ilişkin ihalenin 30 Aralık 2025’te İller Bankası tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

İhaleye 64 firmanın teklif verdiğini ifade eden Bulut, itiraz sürecinin başladığını anımsattı.

Kırklareli için son derece önemli bir yatırımı hayata geçireceklerini dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

“720 günlük bir takvim söz konusu. 'Çok erken bitsin' gibi bir kaygımız yok. Önemli olan sağlıklı, kaliteli ve düzgün bir iş yapılması. İhaleye 64 firma teklif verdi. Bu da doğal olarak ciddi bir fiyat kırımı anlamına geliyor. 10 günlük itiraz sürecine girildi. Herhangi bir itiraz olmazsa yer teslimi yapılacak ve tahmin ediyorum şubat ayının ortasında çalışmalar başlayacak. Kırklareli’mize şimdiden hayırlı olsun.”