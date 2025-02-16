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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:08
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Balaban, Kışlacık köyünü ziyaret ederek, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, daha sonra köy muhtarı Gönül Taran'dan köydeki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

        - Zabıtadan fiyat ve stok denetimleri

        Pınarhisar ilçesinde zabıta ekipleri market ve gıda işletmelerinde fiyat ve stok denetiminde bulundu.

        Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde gerçekleştirdiği denetimlerde ürünlerin fiyat ve etiket bilgilerini kontrol etti.

        Ekipler, ürünlerin son tüketim tarihlerini de inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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