Kırklareli'nden kısa kısa
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Balaban, Kışlacık köyünü ziyaret ederek, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, daha sonra köy muhtarı Gönül Taran'dan köydeki yatırımlar hakkında bilgi aldı.
- Zabıtadan fiyat ve stok denetimleri
Pınarhisar ilçesinde zabıta ekipleri market ve gıda işletmelerinde fiyat ve stok denetiminde bulundu.
Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde gerçekleştirdiği denetimlerde ürünlerin fiyat ve etiket bilgilerini kontrol etti.
Ekipler, ürünlerin son tüketim tarihlerini de inceledi.
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