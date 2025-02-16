Pınarhisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde gerçekleştirdiği denetimlerde ürünlerin fiyat ve etiket bilgilerini kontrol etti.

Pınarhisar ilçesinde zabıta ekipleri market ve gıda işletmelerinde fiyat ve stok denetiminde bulundu.

Balaban, Kışlacık köyünü ziyaret ederek, köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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