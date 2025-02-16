İğneada açıklarındaki hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü

ÖZGÜN TİRAN - Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında avlanan balıkçılar, hamsi bolluğundan memnun.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu İğneada açıklarına göç eden hamsi, balıkçı teknelerini de peşinden getiriyor.

Trabzon, Samsun, Zonguldak, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Sinop ve Rize'den çok sayıda balıkçı, yaklaşık 2 ay önce hamsi bolluğu dolayısıyla rotaslarını İğneada'ya çevirdi.

Havaların soğuması ile hamsinin yoğunlaştığı bölgede denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu balıkla kıyıya dönüyor.

Balıkçıların yaklaşık 2 aydır İğneada açıklarındaki hamsi mesaisi sürüyor. Hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Balıkçı Fuat Çetin AA muhabirine, İstanbul'dan avlanmak için İğneada açıklarına geldiğini söyledi.

Yoğun şekilde hamsi avladıklarını ifade eden Çetin, "Havanın soğuması, rüzgarın esmesi balığı İğneada açıklarına getirdi." dedi.

Hamsi bolluğunun bir süre daha devam edeceğini öngördüklerini anlatan Çetin, buna bağlı olarak fiyatların da düşeceğini kaydetti.

Her balıkçı teknesinin kasa kasa hamsiyle limana döndüğünü dile getiren Çetin, "Bu sene güzel bir balıkçılık oldu, bereket oldu. Şu an var, inşallah devam eder. Herkes de hakkını alır." şeklinde konuştu.

Yalovalı balıkçı Emin Gültekin de bu yıl hamsinin yüzleri güldürdüğünü söyledi.

Karadeniz'de özellikle İğneada açıklarında bu yıl hamsinin bol olduğunu dile getiren Gültekin, "Balık bolluğu Karadeniz'in çok temiz olmasından kaynaklanıyor. Soğuk hava ona yaklaşınca o da bizim ülkeye geliyor. Bulgar sınırından Türkiye sınırına giriyor." ifadelerini kullandı.

700 kasa balık avladıklarını belirten Gültekin, çok mutlu olduklarını söyledi.