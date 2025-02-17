Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'de yatırım yapmanın kıyısından dönmüştü. O dönem çeşitli sebepler yüzünden Manisa'da kuracağı fabrikadan vazgeçen VW, Türkiye'de dolaylı yoldan kendi logosunu taşıyan araçları ürettirmeye başladı.

Ford ile Volkswagen'in 2018 yılında yaptığı küresel işbirliği kapsamında, Volkswagen'in 1 tonluk hafif ticari araçlarının üretim sorumluluğu Ford Otosan'a verildi.

İşte bu işbirliği kapsamında VW Transporter’ın yeni nesli de Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikalarında Ford Transit Custom ile aynı altyapıda üretilmeye başlandı.

İlk kez Eylül 2024'te Avrupa’nın en büyük ticari araç etkinliği olan Hannover'deki IAA Transportation Fuarı'nda görücüye çıkan 'made in Türkiye' Transporter modelini, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Avrupa lansmanında deneyimledik.

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Fakat, yeni 'yerli' modellerin detaylarına geçmeden önce, bir parantez açmakta fayda var.

Çünkü, Türk mühendis ve işçilerin emeği ile Türkiye'de üretilen ilk Volkswagen olan Transporter için düzenlenen ve Avrupa'nın tüm ülkelerinden basın mensupları ile marka yöneticilerinin yer aldığı bu etkinliğin Türkiye'de gerçekleşmesi beklenirdi. Fakat, böylesine geniş kapsamlı bir etkinlik aracın üretim üssü olan Türkiye yerine komşu ülke Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenledi!

'TÜRKİYE'DE ÜRETİM KALİTESİ GERÇEKTEN İYİ'

Atina'daki etkinlikten devam edecek olursak, 7 yıl önce Ford ile VW'nin imzaladığı anlaşmanın mimarlarından olan Volkswagen Ticari Araçlar Başkan Yardımcısı Lars Krause ile Alman markanın geleceğini ve Türkiye'deki üretim süreçlerini konuştuk.

Volkswagen Ticari Araçlar Başkan Yardımcısı Lars Krause (sol başta), Volkswagen Ticari Araç Türkiye Pazarlama Müdürü Taner Kozlan ve Volkswagen Ticari Araç Türkiye Satış Müdürü Harun Göktaş sorularımızı yanıtladı.

Araçlarının Türkiye'de üretilmesinden memnun olduklarını vurgulayan Krause, "Bu iş birliğinden dolayı kendimizi çok rahat hissediyoruz. Türkiye’deki ortağımız Ford Otosan ile çalışmaktan mutluyuz. İlk araçlarımızı aldık ve kaliteleri gerçekten iyi. Bu nedenle, tüm üretim süreci boyunca bunun bize yardımcı olacağından eminiz" dedi.

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Ford ile yapılan iş birliğinin geleceği hakkında da konuşan Krause, "Bu gibi ortak girişimler model bazında yapılıyor. İlk olarak Caddy ve Ford Connect ile başladık. Ardından Amarok ve Ranger işbirliği geldi. Transporter için de model ömrü boyunca devam edecek. Ancak Crafter için Ford ile çalışmayacağız. Kendi üretimimizi yapmayı planlıyoruz" bilgilerini paylaştı.

Lars Krause, Ford ile ortak üretim yaparken hedeflerine ulaştıklarını da şu sözler ile anlattı; "Amacımız Ford’dan farklılaşmak değil, kendi taleplerimizi bu ortak geliştirme sürecine dahil etmekti. Bunu başardığımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. İHRACATA KATKI SAĞLAYACAK Global arenada yılda 150 bin adedin üzerinde Transporter satmak istediklerini de kaydeden Krause, "Ancak bu yıl üretimimizi kademeli olarak artıracağımız için bu rakama ulaşamayacağız. Henüz piyasaya sunulmamış bazı versiyonlar var; plug-in hibrit, yüksek tavanlı model ve off-road versiyonu gibi. 2026 yılı itibarıyla 150 bin adedi aşmayı planlıyoruz. Geçen yıl Türkiye’de yaklaşık 5 bin 600 Transporter satıldı. Bu yıl hedefimiz 6 bin adedin üzerine çıkmak. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de pazar lideri konumumuzu korumayı hedefliyoruz" diye konuştu. Volkswagen Ticari Araçlar Başkan Yardımcısı Lars Krause'nin paylaştığı satış hedefleri, Kocaeli'de üretilecek Transporter'ların yüzde 90'dan fazlasının yurtdışı pazarlara gönderileceğini gösteriyor. Bu noktada, otomotiv sanayisinin toplam ihracatının da 'yerli' Transpoerter sayesinde artacağından bahsedilebilir. ELEKTRİKLİ VERSİYON VERGİYE TAKILDI Yeni Transporter'ın tam elektrikli versiyonunun Türkiye'de satışa sunulmayacağını ise Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Müdürü Taner Kozlan'dan öğreniyoruz. REKLAM Kozlan, mevcut vergilendirme politikası yüzünden aracın elektrikli seçeneğini satışa sunmayacaklarını anlatarak, "Vergilendirme açısından, ticari araçlar için bir avantaj yok. Türkiye’de sadece binek otomobiller için bazı teşvikler mevcut. Elektrikli araçlarda ana odağımız ID.Buzz, Transporter değil. Binek otomobil segmentinde elektrikli araç oranı yüzde 10 civarında, ancak ticari araç segmentinde yüzde 1’in bile altında. Bunun nedeni ise vergilendirme" dedi. Kozlan, hafif ticari araçlarda çift kabin seçeneğinin segmentinde sadece yeni Transporter'da olduğunu da vurgulayarak, bunun ellerini güçlendirdiğini anlattı. İKİ DONANIM PAKETİ İLE GELİYOR Aralık ayında 150PS ve 170 PS motor seçenekleriyle ve öncelikle Panel Van versiyonuyla sunulan 'yerli' Transporter, City Van ve Camlı Van seçenekleri ile 2025 yılının ikinci çeyreğinde tüketicilerle buluşacak. 8+1 yolcu kapasitesine sahip Caravelle, 2025 yılının ilk çeyreğinde 150 PS Life, 170 PS Style ve 170 PS Style 4Motion modelleriyle Türkiye pazarına sunulmaya hazırlanıyor. Yeni Caravelle'de saklama alanları, masa olarak kullanılabilen ikili ön yolcu koltuğu, ısıtmalı koltuklar, çift torpido gözü gibi öğeler dikkat çekiyor.