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        Haberler Dünya Birleşik Krallık, Ukrayna'da anlaşma olursa barış gücü gönderecek | Dış Haberler

        Birleşik Krallık, Ukrayna'da anlaşma olursa barış gücü gönderecek

        Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir barış anlaşmasına varılması durumunda Ukrayna'ya İngiliz barış gücü gönderilebileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 10:21 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:22
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        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor
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        Keir Starmer, Rusya ile savaşı sona erdirecek bir anlaşma olması halinde İngiliz birliklerini Ukrayna'da konuşlandırmaya hazır olduğunu duyurdu.

        Başbakan Starmer ilk kez açıkça İngiliz barış gücü askerlerini Ukrayna'ya göndermeyi düşündüğünü ifade ederken bu yorum, bugün Paris'te Avrupalı liderlerle yapılacak acil görüşmelerin hemen öncesinde geldi. Liderler bu toplantıda, Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı ile bir anlaşma için bastırmasına ve ABD'nin Avrupa'daki savunma taahhütlerini azaltacağı korkusuna yanıt olarak bir strateji geliştirmeyi amaçlıyor.

        "Bu Avrupa için bir varoluşsal kriz"

        Daily Mail gazetesine bir makale yazan Starmer, "Bunu hafife alarak söylemiyorum. İngiliz askerlerini potansiyel olarak tehlikeye atmanın getirdiği sorumluluğu çok derinden hissediyorum. Ancak Ukrayna'nın güvenliğinin teminat altına alınmasına yardımcı olacak her türlü rol, kıtamızın ve bu ülkenin güvenliğinin teminat altına alınmasına yardımcı olmak demektir. Bu savaş sona erdiğinde, Putin tekrar saldırmadan önce geçici bir duraklama olamaz." ifadesini kullandı.

        Başbakan Starmer, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı krizin "nesilde bir kez yaşanan bir an" ve Avrupa için "varoluşsal" bir sorun olduğunu vurguladı.

        Starmer, İngiltere'nin 2030 yılına kadar yılda 3 milyar sterlinlik taahhüt de dahil olmak üzere Ukrayna'nın savunma ve güvenliğinde "öncü bir rol oynamaya hazır olduğunu" belirtirken ayrıca ABD askerlerinin Ağustos 2021'de Joe Biden yönetiminde Afganistan'dan çekilmesinin ardından yaşanan kaosun tekrarlanabileceği uyarısında bulundu.

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