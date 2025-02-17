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        Geçen yıl kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı kar yağışıyla dolmaya başladı

        ÖZGÜN TİRAN - İstanbul'a su sağlayan, yaz döneminde kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma noktasına gelen Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere Barajı'nın su seviyesi, bölgede etkili olan kar yağışıyla arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:00
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        Geçen yıl kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı kar yağışıyla dolmaya başladı
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        ÖZGÜN TİRAN - İstanbul'a su sağlayan, yaz döneminde kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle kuruma noktasına gelen Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere Barajı'nın su seviyesi, bölgede etkili olan kar yağışıyla arttı.

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi 2024'te aşırı kuraklık nedeniyle temmuz ayından itibaren azaldı.

        Geçen yıl kasım ayında yüzde 8 doluluk oranıyla kuruma noktasına gelen Kazandere Barajı'nın doluluk oranı son yağışlarla yüzde 77,21 olarak ölçüldü.

        Bölgede etkili olan kar yağışının ardından barajın doluluk oranı son 3 ayda yaklaşık 10 kat arttı.

        Kazandere Barajı'nın doluluk oranı 2023 yılının aynı döneminde yüzde 3,91, 2024 yılının şubat ayında yüzde 57,96, 2025 yılında ise yüzde 77,21 olarak kayıtlara geçti.

        - "Hem insanların hem bitkilerin, hepimizin suya ihtiyacı var"

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, son yağışların ardından barajların doluluk oranlarının geçen yıla göre iyi durumda olduğunu söyledi.

        Bu yılki yağışların geçen yıla göre daha fazla olduğunu ifade eden Şaylan, kar yağışıyla barajların dolmaya başladığını kaydetti.

        İstanbul’a su sağlayan barajların ikisinin Kırklareli’nde bulunduğunu anımsatan Şaylan, "İstanbul'a içme suyu sağlayan Kazandere'de şu an da yüzde 77'lik bir doluluk oranı var. Geçen sene bu biraz daha düşüktü. Istrancalara aşırı derecede kar yağmasıyla barajlarımız bir tık daha iyi. Papuçdere Barajı da yaklaşık yüzde 54 seviyelerinde." diye konuştu.

        Barajların doluluk oranlarının artmasının önemli olduğunu vurgulayan Şaylan, kar yağışlarının devam etmesi halinde barajlarının tamamen dolacağını öngördüğünü kaydetti.

        Kar yağışının yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından da önemli olduğuna dikkati çeken Şaylan, "Şu anda yer altı sularında aşırı derecede çekilme var. Bunların da beslenmesi için kar ve yağmura ihtiyacımız var. Hem insanların hem bitkilerin, hepimizin suya ihtiyacı var. Bir de doğanın dengesinin bozulmaması için yağmura ve kara gerçekten ihtiyacımız var."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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