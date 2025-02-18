Kırklareli Valisi Turan, öğrenci yurdunda incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, öğrenci yurdunda incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, öğrenci yurdunda incelemede bulundu.
Vali Turan, Babaeski ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurdu gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Yurt personeli ve öğrencilerle sohbet eden Turan, talepleri dinledi.
Ziyarette Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan ile Belediye Başkanı Fırat Yayla da yer aldı.
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