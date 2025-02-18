Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Karadeniz'e kıyısı olan İğneada ve Kıyıköy beldelerinde balıkçı teknelerini kontrol etti.
Ekipler, asgari avlanabilir balık boyları ile av araçlarının uygunluğunu denetledi.
Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
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