Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Karadeniz'e kıyısı olan İğneada ve Kıyıköy beldelerinde balıkçı teknelerini kontrol etti.

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