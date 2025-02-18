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        Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 719 bin 781 oldu

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 719 bin 781'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:10 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:10
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        Trakya'da motorlu kara taşıtı sayısı 719 bin 781 oldu
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 719 bin 781'e ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, ocak ayı trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye'de ocak ayında 165 bin 734 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

        Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 166 bin 727, Edirne'de 196 bin 756, Tekirdağ'da ise 356 bin 298 oldu.

        Trakya'da geçen yıl aralık sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 716 bin 751 olarak kayıtlara geçmişti.​​​​​​​ 3 ilde bir önceki aya göre motorlu kara taşıtı sayısı 3 bin 30 arttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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