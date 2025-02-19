Arjantin'de kripto para skandalı

Serbest piyasayı destekleyen söylemleriyle ön plana çıkan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, skandal etkisi yaratan bir olaya imza attı.

Milei geçtiğimiz hafta, henüz yeni piyasaya sunulan bir kripto parayı, sosyal medya hesabı üzerinden tanıttı. Milei'nin tanıtımından sonra 4 milyar doları aşan kripto para daha sonra 1 milyar doların altına düşerken, Milei de sosyal medya paylaşımı sildi.

Yaşanan ciddi düşüş sonrası şüpheler Milei'ye yönelirken, Arjantin muhalefeti, Milei hakkında iddianame hazırlanması için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Muhalefet, Milei'nin kripto dolandırıcılığına bulaşmış olabileceğini düşünürken, durumun Milei'nin güvenirliğini sarsabileceği düşünülüyor.

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Arjantinli kripto yatırımcıları durumundan çok az etkilenirken, Asya ve ABD'deki yatırımcıların çok daha fazla etkilendiği bildirildi. Milei'nin tanıtımını yaptığı kripto paranın, Arjantinli yatırımcıların listesine düşmediği iddia edildi.

Muhalefetin ise iddianameyi kongreden geçirmesi pek mümkün görünmüyor. Çoğunluğu sağlaması zor olan muhalefete, merkez partilerden de destek gelmedi.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir