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        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle iki köyde taşımalı eğitime ara verildi

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde kar yağışı nedeniyle iki köyde taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 08:58 Güncelleme: 19.02.2025 - 08:58
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        Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle iki köyde taşımalı eğitime ara verildi
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        Kırklareli'nin Vize ilçesinde kar yağışı nedeniyle iki köyde taşımalı eğitime ara verildi.

        Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerinde dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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