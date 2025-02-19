Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle iki köyde taşımalı eğitime ara verildi

Açıklamada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerinde dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

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