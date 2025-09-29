Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 09:06 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Valisi Turan, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Sungurbey Camisi'nde gerçekleştirilen programda sabah namazının ardından dua edildi, tesbihat yapıldı.

        Ardından Turan, vatandaşlarla sohbet etti.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş, her hafta farklı camide sabah namazı buluşması etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Katılımcılara program sonunda çorba ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        17 kent için 'sarı' alarm! Meteoroloji saat verdi! 5 bölgeye dikkat!
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Sağlık Bakanlığı'na 18 bin personel alınacak
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Petro'dan çağrı: Filistin'in özgürleştirilmesi için ordu kurulsun
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Trump doğumla vatandaşlığı kaldırabilir mi?
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        Trump: Herkes anlaşmayı yapmak istiyor
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        F.Bahçe Kadıköy'de kazandı!
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Tedesco'dan Gökhan Gönül açıklaması!
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Talisca'ya önce tepki sonra destek!
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde tekvandocular için kuşak sınavı yapıldı
        Kırklareli'nde tekvandocular için kuşak sınavı yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde amatör balıkçılar denetlendi
        Kırklareli'nde amatör balıkçılar denetlendi
        Pınarhisar Kaymakamı Özderin'den Kıbrıs gazilerine ziyaret
        Pınarhisar Kaymakamı Özderin'den Kıbrıs gazilerine ziyaret
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        KTSO Başkanı Ilık'tan Dünya Turizm Günü mesajı
        KTSO Başkanı Ilık'tan Dünya Turizm Günü mesajı