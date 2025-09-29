Kırklareli Valisi Turan, "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğine katıldı
Kırklareli Valisi Uğur Turan "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan "Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Sungurbey Camisi'nde gerçekleştirilen programda sabah namazının ardından dua edildi, tesbihat yapıldı.
Ardından Turan, vatandaşlarla sohbet etti.
İl Müftüsü Yusuf Eviş, her hafta farklı camide sabah namazı buluşması etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Katılımcılara program sonunda çorba ikram edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.