        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Pınarhisar Kaymakamı Özderin'den Kıbrıs gazilerine ziyaret

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 09:57 Güncelleme: 28.09.2025 - 10:04
        Pınarhisar Kaymakamı Özderin'den Kıbrıs gazilerine ziyaret
        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti.

        Özderin, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska ve Tozaklı Muhtarı Erdinç Kılınç ile ilk ziyaretini Kıbrıs gazisi Cevat Çakır ve eşi Meryem Çakır'a gerçekleştirdi.

        Çakır ailesi ile bir süre sohbet eden Özderin, ailenin isteklerini dinledi.

        Özderin daha sonra Kıbrıs gazisi Ali Yıldız, eşi Hacer Yıldız ve Kıbrıs gazisi İsmail Kenan Ergin'e ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

