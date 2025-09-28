Pınarhisar Kaymakamı Özderin'den Kıbrıs gazilerine ziyaret

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti.

Özderin, beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska ve Tozaklı Muhtarı Erdinç Kılınç ile ilk ziyaretini Kıbrıs gazisi Cevat Çakır ve eşi Meryem Çakır'a gerçekleştirdi.

Çakır ailesi ile bir süre sohbet eden Özderin, ailenin isteklerini dinledi.

Özderin daha sonra Kıbrıs gazisi Ali Yıldız, eşi Hacer Yıldız ve Kıbrıs gazisi İsmail Kenan Ergin'e ziyarette bulundu.