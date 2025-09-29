Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, itfaiye personeliyle bir araya geldi

Bulut, daha sonra personeliyle sohbet etti.

İtfaiye personelinin her türlü zorlu koşulda görev yaptığını ifade eden Bulut, itfaiye personeline çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.