Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı

Encümen üyelerinin başarılı çalışmalar yaptıklarını belirten Turan, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Turan, gelişen ve büyüyen Kırklareli için ortak hedefle çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.