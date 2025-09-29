Habertürk
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

        Giriş: 29.09.2025 - 09:37 Güncelleme: 29.09.2025 - 09:37
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

        Özalp, Devlet Mahallesi'nde ikamet eden Sebahattin İşcan ve Ahmet Kahyaoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.

        Yaşlılarla sohbet eden Özalp, istekleri dinledi.

        Özalp, her fırsatta ev ziyaretlerinde bulunup yaşlılarla bir araya gelmeye çalıştığını kaydetti.

        - Hasat kontrol çalışmaları

        Pehlivanköy'de hasat kontrol çalışmaları devam ediyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, devam eden çeltik hasadını kontrol etti.

        Verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöverin hasat ettiği çeltik alanlarını inceleyen ekipler, biçerdöver operatörleri ile üreticileri bilgilendiriyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kontrollerin hasat sonuna kadar süreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

