Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Özalp, Devlet Mahallesi'nde ikamet eden Sebahattin İşcan ve Ahmet Kahyaoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Yaşlılarla sohbet eden Özalp, istekleri dinledi.

Özalp, her fırsatta ev ziyaretlerinde bulunup yaşlılarla bir araya gelmeye çalıştığını kaydetti.

- Hasat kontrol çalışmaları

Pehlivanköy'de hasat kontrol çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, devam eden çeltik hasadını kontrol etti.

Verim kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöverin hasat ettiği çeltik alanlarını inceleyen ekipler, biçerdöver operatörleri ile üreticileri bilgilendiriyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kontrollerin hasat sonuna kadar süreceği bildirildi.