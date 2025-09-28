Habertürk
        Kırklareli'nde tekvandocular için kuşak sınavı yapıldı

        Kırklareli'nde tekvandocular için kuşak sınavı yapıldı

        Kırklareli'nde tekvando 3'üncü dönem Gıp-Kuşak terfi sınavı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 13:47 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:18
        Kırklareli'nde tekvandocular için kuşak sınavı yapıldı
        Kırklareli'nde tekvando 3'üncü dönem Gıp-Kuşak terfi sınavı düzenlendi.

        Türkiye Tekvando Federasyonu 2025 yılı faaliyet programı kapsamında Kırklareli Gençlik Merkezi spor salonunda gerçekleştirilen sınavda, tekvandocular bir üst kuşağa geçmek için ter döktü.

        Antrenör ve sınav komisyonu başkanı Savaş Ergin, sınav komisyon üyeleri Irmak Karaca, Irmak Çerçi ve Ahmet Metehan Akkuzu ile Kırklareli Tekvando İl Temsilcisi Gökhan Yeşil sınavda hazır bulundu.

        Yeşil, kuşak terfi sınavlarının tekvandocular için çok önemli olduğunu söyledi.

        Sınava giren sporcuların performanslarıyla bir üst kuşağa geçebilmenin mücadelesini verdiğini ifade eden Yeşil, terfi eden sporcuları tebrik etti.

