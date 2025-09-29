Kırklareli'nde sağlık çalışanlarına afet ve acil durum planlaması eğitimi verildi

İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, kamu ve özel hastanelerde görevli afet ve acil durum planı hazırlama komisyonu üyesi sağlık çalışanlarına, afet ve acil durum temel kavramları, hastane olay yönetim sistemi, kitlesel yaralanmaları olaylarda hastane yönetimi, hastane afet triyaj alanı ve bilgi yönetimi hakkında bilgi verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.