Pınarhisar Devlet Hastanesinde “Serviks kanseri” etkinliği

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Kırklareli Pınarhisar Devlet Hastanesi’nde serviks kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Pınarhisar Devlet Hastanesi ve Pınarhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün işbirliğiyle Pınarhisar Kapalı Spor Salonu’nda serviks kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla sportif etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri eşliğinde hastane personelleri ile birlikte ısınma hareketleri yapıldı. Ardından badminton ve voleybol maçları yapılarak fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekildi.

KIRKLARELİ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:55

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