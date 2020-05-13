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Köylülerin kamerasına takıldı: Karaca köye indi İnsanlar çekildi, karaca köye indi

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında insanların evlerine kapanması sonucu doğa kendini yenilemeye devam ediyor. Bunun son örneği Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşandı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan Karaca (Capreolus capreolus) köye indi. Köylülerin kameralarıyla çektiği karaca daha sonra derenin içinden geçerek kayıplara karıştı.

Köylülerin kamerasına takıldı: Karaca köye indi İnsanlar çekildi, karaca köye indi

Korona virüs tedbirleri kapsamında insanların evlerine kapanması sonucu doğa kendini yenilemeye devam ediyor. Bunun son örneği Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde yaşandı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan Karaca (Capreolus capreolus) köye indi. Köylülerin kameralarıyla çektiği karaca daha sonra derenin içinden geçerek kayıplara karıştı.
Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok sayıda insan evlerine kapandı. İnsanların doğadan kendilerini çekmesi sonucunda ise, doğanın gerçek sakinleri birer birer ortaya çıkmaya başladı. Birçok yerde türü tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar kameralara yakalanırken bunun son örneği Babaeski ilçesine bağlı Ova Köyü’nde meydana geldi. Köyün arazi bölümünde gezen köylüler, çalıların arasında nesli tükenme tehlikesi altında olan karacayı görerek kaydı almaya başladı.
Derenin içinden zıplayarak kaçtı
Köylülerin yaşam alanına kadar yaklaşan karaca, daha sonra hızla kaçmaya başladı. Hızlı hareketleriyle bilinen karaca, daha sonra köyün içinden geçen derenin üzerinden zıplayarak boş arazide kayıplara karıştı. Bu anlar ise köylülerin cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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