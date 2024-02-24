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        Kırklareli'nde 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 14:25 Güncelleme: 24.02.2024 - 14:25
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        Kırklareli'nde 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Pınarhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmada 8 yıl 6 ay 15 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kaynarca beldesinde yakalandı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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