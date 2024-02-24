Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trakya'da çiftçiler buğdayda yüksek verim için ilkbahar yağışlarını bekliyor

        Trakya'da kış koşulları buğday üretimi açısından olumlu seyrederken çiftçi, kalite ve verim artışı için ilkbahar yağışlarını bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da çiftçiler buğdayda yüksek verim için ilkbahar yağışlarını bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya'da kış koşulları buğday üretimi açısından olumlu seyrederken çiftçi, kalite ve verim artışı için ilkbahar yağışlarını bekliyor.

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, hava şartlarının buğdayın gelişimi için son derece elverişli olduğunu söyledi.

        Buğdayın çıkış ve çimlenme sürecini üst seviyede tamamladığını ifade eden Şaylan, "Geçen ay da soğuk hava şartları buğdayın üşümesini sağladı. Buğdayın durumu bu yıl iyi görünüyor." dedi.

        Geçen yıl buğday üretimine kötü başlayıp hava koşullarındaki iyileşmeyle iyi bir hasat sezonu geçirdiklerini dile getiren Şaylan, bu yıl geçen yıla göre daha fazla verim ve kalite beklediklerini belirtti.

        Buğdayın dane oluşumunda yağışların büyük önem taşıdığını söyleyen Şaylan, "Nisan ve mayıs aylarında yağışlar olursa buğday yüzümüzü güldürecek. Nisan ve mayıs ayları buğdayın tane tutmaya başladığı, bitkinin zorlandığı aylar." dedi.

        - "Buğdayda görüntü şu an çok güzel"

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da çiftçilerin geçen haftaki yağıştan sonra gübreleme yaptığını söyledi.

        Buğdayın renginin koyu yeşile döndüğünü belirten Arabacı, "Şu an buğdayın gelişimi çok güzel gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yağış miktarı açısından bir sıkıntı yok, yeterli tav var arazide. Kış yağışlarıyla toprağın suyu depolaması gerektiğini söylemiştik. Yine aynı şekilde ilkbaharda da yağışlar devam ederse toprak doyuma ulaşır." diye konuştu.

        Arabacı, beklenen ilkbahar yağışlarının buğday verimine katkı sağlayacağını kaydetti.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da kar yağışı sonrası ara ara etkili olan yağışların çiftçileri sevindirdiğini dile getirdi.

        Geçen yılki kuraklıktan sonra bu sene alınan yağışların üretici için sevindirici olduğunu ifade eden Saygı, "Yağışlar, ekili ürünler için çok faydalı oldu. Kar yağması özellikle toprağın su tutması için faydalı oldu. Buğdayda görüntü şu an çok güzel. Çiftçiyi üzecek herhangi bir olumsuzluk yok. Bahar yağmurları da istenilen gibi olursa bu sene verim çiftçiyi mutlu eder. Bu yılın geçen yıla göre daha verimli olmasını ümit ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        4 mürettebat kayıp... 32 dalış yapıldı... Eşyaları var kendileri yok!
        4 mürettebat kayıp... 32 dalış yapıldı... Eşyaları var kendileri yok!
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti
        Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli adli k...
        Kırklareli merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli adli k...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kırklareli'nde konuştu:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Kırklareli'nde konuştu:
        Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5...
        Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli'nde STK temsilcileri ile b...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kırklareli'nde STK temsilcileri ile b...