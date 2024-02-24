Kırklareli'nde kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde bir evde kaçak tütün ele geçirildi.
Kırklareli'nde bir evde kaçak tütün ele geçirildi.
İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinde tütün kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 5,5 kilogram kaçak tütün, 400 tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) sigara sarma makinesi ile 2 litre içki ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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