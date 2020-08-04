Gine’den Lüleburgaz’a evlilik yolculuğu Gineli Kante Lüleburgaz'a gelin geldi

Afrika ülkesi Gine’den Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine gelin gelen Nakanda Kante, düğününde Erik Dalı türküsüyle oynayarak, düğüne katılanları kendine hayran bıraktı.

Gine’nin başkenti Konakri şehrine yıllar önce elektrik tesisatçılığı yapmak için giden DöndüSeyfi Gürsoy çiftinin oğlu olan Arif Gürsoy, Gine’de kuaförlük yapan Nakanda Kante ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten çift, evlenmeye karar verdi.

Çiftin düğünleri Gürsoy ailesinin Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde geniş bir davetli topluluğunun katılımıyla yapıldı. Gineli gelin Nakanda Kante’nin Erik Dalı türküsü eşliğinde oynadığı oyun davetliler tarafından çok beğenildi.

Nakande Kante, Arif Gürsoy ile evlendiği için çok mutlu olduğunu söylerken, Arif Gürsoy ise, “Gine’ye çalışmak için gittim. Burada Kante ile tanıştım. Birbirimize görür görmez aşık olduk. Bir süre kendisi ile arkadaşlık yaptım. Sonunda evlenmeye karar verdik. Lüleburgaz’a gelerek ailemizin ve dostlarımızın huzurunda düğün yaparak evlendik. Çok mutluyuz. Bir süre tatil yaptıktan sonra tekrar Gine’ye döneceğiz” dedi.

Kante’nin kayınvalidesi Döndü Gürsoy ise, “Gelinim çok sevimli. Kanım kendisine kısa sürede ısındı. Kendisini çok seviyorum. Gelinime ve oğluma sağlık içerisinde mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

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