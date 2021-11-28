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Bulgaristan'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatına darbe: 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Bulgaristan'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatına darbe: 63 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bulgaristan'dan yasa dışı yollarla ülkeye getirdikleri uyuşturucuyu İstanbul'a götürmek isteyen 5 şahıs, toplam 63 kilogram skunk türü uyuşturucuyla yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Bulgaristan'dan uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. KırklareliBulgaristan sınırındaki Demirköy ve Merkez ilçeleri ile İstanbul ve Edirne illerini kapsayan operasyonlarda Bulgaristan'dan yasa dışı yollarla ülkemize geçirdikleri yüklü miktardaki uyuşturucuyu İstanbul'a götürmek isteyen 5 şahıs yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu araçta 63 kilogram skunk türü uyuşturucu ele geçirildi. Uluslararası bir şekilde organize uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da çeşitli adreslerde de aramalar yapıldı. Operasyonda 63 kilogram skunk, 3 adet otomobil, 2 adet crosmotor, 2 adet uydu telefonu, 2 adet telsiz, 6 adet cep telefonu ve bir takım teknik malzemeler ile yüklü miktarda euro ve Bulgaristan parası ele geçirildi.
Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 300 bin TL olan 63 kilogram uyuşturucuyu (skunk) İstanbul'a götürmek isteyen şahısların uyuşturucu taşımada kullandıkları aracın dışında farklı özelliklerde iki araç daha kullandıkları ve güzergâh üzerinde sık sık yerlerini değiştirerek gözcülük yapmak suretiyle güvenli yol güzergâhı tespit etmeye çalıştıkları anlaşıldı. Şüphelilerin Bulgaristan'daki diğer organize uyuşturucu şebekesi üyeleriyle haberleşebilmek için uydu telefonları, ayrıca sınıra yakın bölgelerde de telsiz kullandıkları tespit edildi. Suç örgütü lideri olduğu anlaşılan aynı zamanda Bulgaristan vatandaşı olan E.K. (40) ile birlikte yakalanan toplam 5 şüphelinin Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri devam ediyor.

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